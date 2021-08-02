اليابان توسع نطاق الطوارئ المفروضة لاحتواء كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات اليابانية اليوم الاثنين، توسيع نطاق حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة طوكيو وإقليم أوكيناوا لتشمل إقليم أوساكا وثلاثة أقاليم أخرى بالقرب من طوكيو، وذلك بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا والمخاوف من انهيار النظام الصحي أثناء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت صحيفة جابان توداي أن حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا قررت إضافة أقاليم شيبا وكاناجاوا وسايتاما وأوساكا للمناطق التي تخضع لحالة الطوارئ حتى أغسطس الجاري.

وكانت السلطات قد أعلنت تمديد العمل بحالة الطوارئ في طوكيو وأوكيناوا حتى نهاية الشهر، بعدما كان من المقرر انتهاء العمل بها في 22 أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن توضح الحكومة كيفية تخفيف القيود مع تقدم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ويرجع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا لتفشي سلالة دلتا، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند.

وكانت حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في أنحاء اليابان قد تجاوزت 10 آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي أمس الأحد. كما بلغت نسبة الحاصلين على جرعتي التطعيم حتى الجمعة الماضية 3ر28% من إجمالي تعداد سكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة.