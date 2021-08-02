زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجّل زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة منطقة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، الاثنين، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، لكن من دون صدور تحذير بشأن تسونامي أو تقارير عن وقوع أضرار.

وضرب الزلزال على عمق ضئيل نسبيا بلغ 12 كلم (نحو 180 كلم شمال شرق مدينة توال).

وتتسبب الزلازل السطحية عادة بأضرار أكثر من تلك العميقة.

وغالباً ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وقتل أكثر من مئة شخص في يناير وتشرّد الآلاف جرّاء زلزال بقوة 6,2 درجات ضرب جزيرة سولاوسي.

وأدى زلزال بقوة 7,5 درجات أعقبه تسونامي في بالو قبل ثلاث سنوات إلى مقتل أو فقدان أكثر من 4300 شخص.