هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى الهبوط بشكل اضطراري في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الاثنين، أثناء توجهها من العاصمة المصرية إلى عمان.

وقالت الخطوط “الملكية الأردنية” في بيان لها، اليوم الاثنين، عن اضطرار رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان، إعلان الهبوط الاضطراري في مطار الملكة علياء بالعاصمة عمان، قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضافت الشركة في بيانها الصحفي، أنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيا من خلال السلالم العادية إلى الحافلات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.

وتعمل الشركة حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.