رئيس أرمينيا يعين نيكول باشينيان رئيساً للحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

عين رئيس أرمينيا آرمين ساركيسيان اليوم الاثنين زعيم حزب “العقد المدني” نيكول باشينيان رئيسا للحكومة.

جاء ذلك بعدما أعلنت نازيني بغداساريان، عضو برلمان أرمينيا عن حزب “العقد المدني”، في وقت سابق اليوم أن الحزب اقترح على رئيس البلاد تكليف باشينيان بتشكيل الحكومة.

وفقا لدستور أرمينيا، يكلف رئيس البلاد على الفور المرشح الذي رشحته الأغلبية البرلمانية كرئيس للوزراء، بعد بدء عمل الجمعية الوطنية المنتخبة حديثا. ووفقا للدستور كذلك، في حالة إجراء انتخابات استثنائية، تبدأ صلاحية البرلمان رسميا من لحظة افتتاح جلسته الأولى.

ويتم تشكيل الحكومة نفسها في غضون خمسة عشر يوما من تعيين رئيس الوزراء. بعد ذلك، يجب على رئيس الحكومة تقديم برنامج عمل مجلس الوزراء إلى الجمعية الوطنية في غضون 20 يوما.