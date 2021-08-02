هبوط اضطراري لطائرة أردنية في عمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2021 11:36 صباحًا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن اضطرار رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمّان، لإعلان الهبوط الاضطراري بعمان قبل 10 دقائق من الموعد المقرر.

وجاء في بيان صدر عن الشركة: “تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيا من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم”.

وتعمل الشركة حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار. مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.