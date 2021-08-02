ارتفاع حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى 302 قتيل

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى 302 قتيل، حسبما أعلن مسؤولون، الإثنين.



يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال 3 أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

وسُجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون للصحفيين، فيما لا يزال نحو 50 شخصاً في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو مئة قتيل.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصاً قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض.

وجرفت الفيضانات قطار أنفاق ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.

وتعرضت السلطات المحلية لانتقادات لعدم إصدارها الأوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

وسقطت خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو أمطار توازي معدل متساقطات سنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية.

وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53,2 مليار ين (قرابة سبعة مليارات يورو).