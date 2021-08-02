زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب غربي الكويت

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ضرب زلزال بلغت قوته 5ر4 درجات على مقياس ريختر منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت.

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي أن الزلزال حدث في تمام الساعة 31ر11 صباحًا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض.