طقس العراق.. تغيرات بدرجات الحرارة وامطار خفيفة في هذه المنطقة

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن"طقس اليوم الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق" مشيرة الى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة فيه مقاربة لليوم السابق".

وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".