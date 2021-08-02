بالصور.. حادث مروري بين 'تريلة' و'ستوتة' يودي بحياة شخص ويصيب آخر في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مركبة نوع تريلة اصطدمت بدراجة نارية نوع ستوتة في محافظة البصرة على طريق الزبير".

وأضافت أن "المسبب بالحادث و المقصر سائق الستوتة وذلك لسيره عكس الاتجاه وتسببه بوقوع الحادث"، مشيرة الى أن "الحادث أدى الى وفاة سائق الستوتة وإصابة شخص كان معه".



واشارت المديرية الى، ان "الإلتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية يجنبك وقوع الحوادث المرورية التي قد تتسبب بفقدان حياتك او حياة الاخرين".