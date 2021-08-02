ما قصة 'قطعة الجبس' التي لم تفارق الايطالي تامبيري المتوج بذهبية الوثب العالي

وتشارك تامبيري الذهبية مع منافسه القطري معتز برشم، بعد تجاوزهما علو 2.37 م في ظل مساواة تامة بالنجاح والإخفاق.

وخيّرهما الحكم بين تشارك الذهبية أو خوض ملحق فاصل، وفضلا الاحتفال سويا بالذهبية فتعانقا.



وظهر الإيطالي لدى احتفاله بالذهبية، وهو يتمدد على الأرض ووضع إلى جانبه قطعة جبس كتب عليها "الطريق إلى طوكيو 2020" وشطب عام 2020 واستبدلها بـ2021.

وتلك القطعة هي التي جبر بها تامبيري رجله عندما كسر كاحله في العام 2016 في موناكو، وحرم حينها من المشاركة في أولمبياد ريو في البرازيل، وشاهد تلك الألعاب من المدرجات وهو يبكي، ومن هناك بدأت الحكاية مع قطعة الجبس التي لم تفارقه في الأولمبياد الحالي.



يذكر أن تامبيري (29 عاما)، أصبح أول إيطالي يحرز ذهبية في ألعاب القوى ضمن الألعاب الأولمبية منذ 2008.