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عاجل.. زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة "المناقيش" في الكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت.

 

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 11.31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

 

وكان الزلزال على عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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