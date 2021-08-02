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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة "المناقيش" في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت.
وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 11.31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.
وكان الزلزال على عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض.