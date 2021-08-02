عاجل.. زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة "المناقيش" في الكويت

وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي، أن الزلزال حدث في تمام الساعة 11.31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012