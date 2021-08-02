شكرا لقرائتكم خبر عن على من تقع مسئولية التهرب الضريبى وفقا لقانون الإجراءات الموحد؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 211 لسنة 2020، أنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال .

ونصت المادة رقم 73 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال ،وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب .

ووفقا للقانون الجديد يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه .

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .