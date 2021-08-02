بلينكن: واثقون أن إيران هاجمت الناقلة الإسرائيلية وسنرد قريباً

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

حملت الولايات المتحدة الأحد، إيران مسؤولية الهجوم القاتل على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان ووعدت "برد مناسب ووشيك".



وتعرضت ناقلة النفط "ام تي ميرسر ستريت" الخميس لهجوم في شمال المحيط الهندي ما ادى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها في هجوم، قالت الولايات المتحدة، إنه شن بطائرة دون طيار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان الأحد: "بعد مراجعة المعلومات المتوفرة واثقون أن إيران شنت هذا الهجوم"، مشيراً إلى أن الهجوم كان بطائرة دون طيار.

وأضاف بلينكن "نعمل مع شركائنا على دراسة الخطوات التالية ونتشاور مع حكومات المنطقة وخارجها من أجل رد مناسب ووشيك".

وقالت بريطانيا الأحد أيضاً إنها تعتبر أن إيران شنت الهجوم بشكل متعمد "في انتهاك واضح للقانون الدولي".

وفي وقت سابق الأحد نفت إيران الضلوع في الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: "على النظام الإسرائيلي وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها".

وشدد على أن "إيران لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع عن مصالحها العليا وأمنها القومي".