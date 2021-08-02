زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بابوا الإندونيسية

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

سجّل زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة منطقة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، الإثنين، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.



ولم يصدر تحذير بشأن تسونامي أو تقارير عن وقوع أضرار.

وضرب الزلزال على عمق ضئيل نسبياً بلغ 12 كلم (نحو 180 كلم شمال شرق مدينة توال).

وتتسبب الزلازل السطحية عادة بأضرار أكثر من تلك العميقة.

وغالباً ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وقتل أكثر من مئة شخص في يناير/كانون الثاني وتشرّد الآلاف جرّاء زلزال بقوة 6,2 درجة ضرب جزيرة سولاوسي.

وأدى زلزال بقوة 7,5 درجة أعقبه تسونامي في بالو قبل ثلاث سنوات إلى مقتل أو فقدان أكثر من 4300 شخص.