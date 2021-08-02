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مقتل 15 جنديّاً وفقدان أثر 6 آخرين إثر هجوم إرهابي في النيجر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل 15 جندياً من النيجر السبت و"فُقد أثر" ستة آخرين إثر هجوم إرهابي في منطقة تورودي (جنوب غرب) القريبة من بوركينا فاسو، على ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مساء أمس الأحد في بيان.

 

وأوضحت الوزارة أنّ قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في "كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة"، لافتة إلى أنّ الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقا جراء "عبوة ناسفة يدوية الصنع".

 

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للهجوم بلغت "15 جندياً قتيلاً و7 جرحى و6 مفقودين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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