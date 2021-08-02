الجزائر تستعد لفتح خط بحري مع ليبيا وإعادة الرحلات الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، تحضيرها لفتح خط بحري مع طرابلس قريبًا وأيضًا عودة نشاط الشركة الجوية الجزائرية إلى ليبيا.



وذكر موقع "الوسط" الليبي أنه جاء ذلك بعد اجتماع وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، وسفير الجزائر لدى ليبيا كمال عبدالقادر حجازي. حيث تطرق اللقاء إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية إلى ليبيا والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذلك.

وأوضحت وزارة النقل أن ذلك يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي إلى الجزائر الأسبوع المنصرم.

وكان المنفي بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، والرحلات الجوية بين البلدين، وبحث معهم كذلك ملف أمن الجنوب الليبي.