شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى وفاة محمد العبادى القيادى بالحزب العربى للعدل والمساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية وفاة نائب رئيس حزب العربى للعدل والمساواة محمد عبدالله العبادي.

وأشار إلي أن الفقيد كان له دورا بارزا فى نشاط تحالف الأحزاب المصرية وحرصه الدائم على حضور الاجتماعات وتقديم المقترحات لدعم مسيرة التحالف.

كما نعى الفقيد، النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل.

وقدم تيسير مطر خالص العزاء للشيخ علي فريج رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة وجميع قيادات وأعضاء الحزب وأسرة وعائلة الفقيد، داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.