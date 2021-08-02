شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من مجلس الشيوخ للحكومة فى مجال التضامن الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في مجال التضامن الاجتماعي والأسرة والرعاية ويأتي في مقدمتها زيادة أعداد الحضانات وتطويرها بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى زيادة أعدادها بنسبة 200 %.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- زيادة الطاقة الاستيعابية في دور ونوادي المسنين مع الأهتمام بتغطية الرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية .

2- العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، لتحقيق النمو الاقتصادي .

3- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق الأطفال بالأسر البديلة من أطفال المؤسسات الاجتماعية بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال بتلك الأسر .

4- مراجعة وتيسير اشتراطات وإجراءات برنامج الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية متعددة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .

5- زيادة أعداد الحضانات وتطويرها بمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول إلى زيادة أعدادها بنسبة 200 % خلال العامين القادمين وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، لتحقيق النمو الاقتصادي .