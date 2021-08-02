الشيخ جراح: المحكمة العليا في إسرائيل تصدر قرارا في قضية الحي الواقع في القدس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (أ ف ب):

تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ساعات قرارا بشأن ما إذا كان من الممكن السماح بإجلاء سكان فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وكان الخلاف حول الشيخ الجراح قد أذكى التوترات في المدينة في وقت سابق من العام الماضي.

وستقرر المحكمة ما إذا كان من حق أربع عائلات فلسطينية الاستئناف ضد حكم محكمة أقل مرتبة بإجلائهم بناء على طلب من مستوطنين يهود يقولون إن ملكية العقارات تؤول إليهم اعتمادا على وثائق قديمة.

إلا أن فريق الدفاع عن العائلات الفلسطينية يقول إن الدوائر الرسمية منحازة ضدهم.