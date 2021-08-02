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الصراع في تيجراي: مقاتلو الإقليم يهددون بالقضاء على القوات الحكومية ما لم تنسحب من المنطقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- (بي بي سي):

حذرت حركة تحرير شعب تيجراي من أن جيشها لن يوقف هجومه ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية حتى ترفع حصارها عن المنطقة.

وأكد أحد قادة مقاتلي الإقليم، سادكن جبريتينسي، أنه سيتم القضاء على القوات الإثيوبية والإريترية الموجودة حاليا في تيجراي ما لم تنسحب من الإقليم، وتوافق الحكومة الفيدرالية على شروط الحركة لوقف إطلاق النار.

ويرى مراسل بي بي سي أن مقاتلي تيجراي برهنوا أنهم قادرون على تحقيق إنجازات عسكرية مذهلة، لكن هناك خطر من أن الشرارة التي اندلعت في الإقليم قد تؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة الإثيوبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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