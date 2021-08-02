إصابة 3 عمال بـ"رش خرطوش" خلال مشاجرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 3 عمال برش خرطوش بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الاثنين، في مشاجرة بسبب خلافات الأرض الزراعية، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا وقوع بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة مركز شرطة سوهاج.

تبين التحريات أن المشاجرة بين كل من طرف أول "عبدالحميد. م" 55 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالقدمين، وجرى نقله لمستشفى سوهاج التعليمي، ونجله "حمادة" 30 عامًا عامل.

وطرف ثان "رأفت. م" 47 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالبطن، "محروس. م" 46 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالكتف الأيمن، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج التعليمي.

جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول فرد خرطوش، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإحداث الإصابات المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.