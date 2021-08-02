طالبان تواصل التقدم وتتعمق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أشارت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إلى أن حركة طالبان تصعّد ضغطها على عدد من أكبر المدن الأفغانية، حيث تهاجم محاور مزدحمة وتتعمق داخل المناطق الحضرية، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بها من السلطة قبل عقدين.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”شنّت طالبان هجوماً صاروخياً على مطاري قندهار وهرات السبت، أدى إلى عرقلة رحلات الطيران، رغم استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار هرات في وقت لاحق“.

ونوهت إلى أنه ”يمكن أن يمثل الهجوم نقطة تحول في الصراع الأفغاني، ففي السابق، كانت الهجمات إلى حد كبير مقتصرة على المناطق الريفية أو المدن الصغيرة، فالهجمات التقليدية التي يتم شنّها على نطاق واسع على قندهار وهرات تنذر بتعريض الملايين من الأفغان للخطر“.

وأضافت أن ”تقارير أولية أشارت إلى أن الهجوم الصاروخي على قندهار جاء من الجانب الشرقي للمدينة، حيث أحرز مقاتلو طالبان تقدماً في تلك المنطقة“.

وقال أحمد بشتون، مدير مطار قندهار، إنه ”يخشى وقوع مزيد من الهجمات في الأيام المقبلة، بسبب تدهور الوضع الأمني، وإزالة النظام الأمريكي المضاد للصواريخ، الذي كان يحمي المطار قبل انسحاب القوات الأمريكية من ولاية قندهار الجنوبية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”هجوم طالبان على قندهار مستمر منذ شهور، لكن خلال الأيام الماضية، فإن الحركة بدأت الاقتراب بشكل أكبر من قلب المدينة.

وتأتي حملة طالبان على المدن الكبرى مع استمرارها في الضغط على عواصم مقاطعات أصغر بكثير، وذلك في المناطق التي طالما كانت موضع نزاع.

وفي ولاية هلمند التي كانت من أقل المقاطعات استقراراً في أفغانستان منذ سنوات، اشتد القتال الأسبوع الماضي، ما زاد المخاوف من سقوط عاصمة الإقليم، خاصة أن طالبان تتوغل في المدينة، وأن مقاتليها الآن يقتربون من مجمع الحكومة المركزية.