تحذيرات من تفاقم سلالة دلتا في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

سلطت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية الضوء على تطورات الوضع الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع توسع انتشار السلالة المتحورة ”دلتا“ من فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى تحذير أطلقه أنتوني فاوتشي، كبير الاستشاريين الطبيين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن ”الأمور ستكون أكثر سوءا، مع اجتياح سلالة دلتا للولايات المتحدة“، رغم أنه قال أيضا إن العودة إلى عمليات الإغلاق التي تمت العام الماضي أمر غير متوقع.

وأضاف فاوتشي: ”إذا نظرت إلى الارتفاع في عدد المصابين، فإن معدل الأيام السبعة الماضية يزيد بشكل كبير“، محذرا من أن ”الولايات المتحدة يمكن أن تشهد انفجارا في عدد الإصابات بصفوف المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح“.

وتابع في مقابلة مع شبكة التليفزيون الأمريكية ”سي بي إس“، أنه ”لدينا أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة، مؤهلين للحصول على اللقاح، لكنهم لم يتلقوا التطعيم حتى الآن“.

وتأتي تصريحات فاوتشي في الوقت الذي ارتفعت فيه المخاوف بشأن انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في الولايات المتحدة، في حين تتباطأ معدلات الحصول على اللقاح في الأسابيع الأخيرة، بينما تتجاوز حالات الإصابة الجديدة أكثر من 60 ألف حالة في اليوم، وهو أعلى مستوى تسجله الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي يقول إن سلالة دلتا مسؤولة عن أكثر من 80% من تلك الحالات.