هجوم على منظمة “هيومن رايتس ووتش” من بيونغ يانغ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

“منظمة حقيرة متآمرة لحقوق الإنسان”، بهذه الكلمات وصفت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، مجموعة دولية لحقوق الإنسان لانتقادها إعادة الصين للمنشقين الكوريين الشماليين.

وانتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية منظمة “هيومن رايتس ووتش”، متهمة إياها بارتكاب “ابتزاز حقوقي مناهض للصين” ونشر شائعات حول الإعادة القسرية إلى الوطن.

وكتبت على موقعها على الإنترنت: “عندما يتعلق الأمر بـ” هيومن رايتس ووتش “، فهي منظمة متآمرة “حقوقية” خبيثة، تصف نفسها بأنها منظمة دولية لحقوق الإنسان، لكنها شاركت بنشاط في عمليات “حقوق الإنسان” المناهضة للصين من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة”.

كما انتقدت الوزارة المنظمة لتشويهها “الصورة الحقيقية” لحقوق الإنسان في الصين ونشر “افتراءات” بأن الصين تنتهك حقوق الإنسان في هونغ كونغ والتبت ومنطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم.

وأثارت “هيومن رايتس ووتش”، في الشهر الماضي، مخاوف بعد أن أعادت الصين نحو 50 لاجئا كوريا شماليا إلى وطنهم حيث قد يواجهون التعذيب والسجن.

وزعمت “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الصينية تحتجز حاليا 1170 كوريا شماليا على الأقل رهن الاحتجاز، بحسب “يونهاب”.