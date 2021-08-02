اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد، 147.700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 148.250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

