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اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واستقرارا في محال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد، 147.700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 148.250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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