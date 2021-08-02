انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واستقرارا في محال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، صباح اليوم 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد، 147.700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 148.250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 148.250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار الشراء 147.250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.