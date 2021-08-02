مقتل قائد بـ"الحشد" وأحد مرافقيه في هجوم لمجهولين جنوب بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل قائد في الحشد الشعبي العراقي وأحد مرافقيه بنيران مسلحين استهدفوا سيارة كانت تقله في مدينة الحلة جنوب بغداد.

وقالت مصادر أمنية، الإثنين، إن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على سيارة آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي أبو صادق الخشخشي وهو في طريقه إلى مكان عمله، ما أدى لمقتله مع أحد أفراد حمايته، كما أصيب السائق بجروح بالغة، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

ويكافح العراق لضبط الوضع الأمني فيما يخوض معركة للقضاء على فلول داعش وضبط فوضى السلاح.

ولا يزال تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد دحره في 2017 بمساندة التحالف الدولي ينفذ عمليات إرهابية من وقت لآخر، كما يشهد العراق عمليات اغتيال سياسي.

والشهر الماضي زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة وأجرى حوارا استراتيجيا مع واشنطن خلص إلى سحب القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط.