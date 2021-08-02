شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 17 ألفا و 970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيوس 633 ألفا و 284 حالة إصابة، من بينها 419 ألفا و 241 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 178 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 5168 حالة.