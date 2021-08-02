شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرصد إنجازات فعلية فى مؤشرات التنمية خلال الأعوام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات فعلية تعدده حققتها الدولة المصرية في مؤشرات التنمية والمؤشرات الخاصة بالتنمية القطاعية في سنوات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة عن الفترة (2018/2019)، (2019/2020)، ضمن خطي الحكومة للتنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد المصري، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز المؤشرات بالنسبة للاستثمارات المنفذة في القطاعات الاقتصادية والخدمية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ :

1- احتل قطاع البترول والثروة المعدنية المرتبة الأولي من حيث الاستثمارات المنفذة في عام 2018/2019 حيث بلغت نحو 193.8 مليار جنيه، تمثل نحو 20% من الاستثمارات الكلية، لكنها تراجعت في عام الخطة 20/19 لتصل إلي 104.9 مليار جنيه.

2- احتل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة المرتبة الثانية في الاستثمارات المنفذة عام 18/19 حيث استأثرت بنحو 160.6 مليار جنيه، كما احتلت المرتبة الأولي في الاستثمارات المنفذة عام 19/20 حيث بلغت نحو 174.3 مليار جنيه تمثل نسبة 21.7 % من جملة الاستثمارات الكلية.

3- بلغت استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 123.6 مليار جنيه، تمثل نسبة 12.8% من جملة الاستثمارات الكلية لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات المنفذة عام 19/18، إلا أنها تراجعت لتصل إلي 64.5 مليار جنيه في العام التالي لاسيما في ظل جائحة كورونا.