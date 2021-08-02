السلطات الأمنية العراقية تحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أحبطت السلطات الأمنية العراقية، الأحد، عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار غربي البلاد.



وقالت "خلية الإعلام الأمني"، في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بالتعاون مع اللواء ٢٩ وقوة من مغاوير عمليات الجزيرة"، لافتة إلى أنه "تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة، دون حادث يذكر".

ومنذ نحو شهر، تتصاعد حدة الهجمات التي تضرب أبراج نقل الطاقة الفائقة، والتي يرتكز أغلبها عند المناطق الشمالية.

وتسببت تلك الاستهدافات في ظلام تام في عدد من المدن، وتراجع كبير لمستوى تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، قابله موجة استياء وغضب شعبي، حمّل الجهات الحكومية المسؤولية.

وعلى إثر تفاقم الأزمة التي تأتي مع ذروة فصل الصيف وارتفاع في معدلات الحرارة، التي وصلت لـ50 درجة في بعض المناطق، قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش، استقالته، وصادق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.