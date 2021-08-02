عاجل.. إطلاق سراح 4 كوريين جنوبيين اختطفوا غرب أفريقيا

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

كشفت سيؤول، الإثنين، عن إطلاق سراح 4 من مواطنيها كانوا تعرضوا للاختطاف قرب خليج غينيا قبالة سواحل غرب أفريقيا.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه جرى إطلاق سراح المختطفين الساعة العاشرة مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الوزارة أنه من الواضح أن قراصنة كانوا اختطفوا الكوريين الأربعة، دون مزيد من التفاصيل حول كيفية الإفراج عنهم.

وأوضحت أنه جرى إطلاق سراح بحار كوري جنوبي الخميس الماضي بعد تعرضه للاختطاف بالقرب من خليج غينيا في حادث منفصل أواخر شهر مايو/أيار الماضي.

وتمثل عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح، تهديدا متكررا للسفن في خليج غينيا.