شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعلن إطلاق سراح 4 مختطَفين من مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، بإطلاق سراح أربعة من مواطني البلاد كانوا تعرضوا للاختطاف، بالقرب من خليج غينيا، قبالة سواحل غرب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول، إنه جرى إطلاق سراح المختطفين الساعة العاشرة مساء أمس، بحسب يونهاب.

ونُقِلَ عن الوزارة القول إنه جرى إطلاق سراح بحار كوري جنوبي يوم الخميس الماضي، بعد تعرضه للاختطاف بالقرب من خليج غينيا، في حادث منفصل أواخر شهر مايو الماضي.

وتمثل عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح، تهديدا متكررا للسفن في خليج غينيا.