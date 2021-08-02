وزارة التعليم السعودية: الدراسة للمتوسطة والثانوية حضورية لمكتملي اللقاح

01 أغسطس , 2021

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أن الدراسة ستكون حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

وأشارت إلى ارتباط العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة 70 في المائة، من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أيهما.

‏كانت وزارتي التعليم والصحة أكدتا مؤخراً لجميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاماً وأكثر؛ بالحصول على جرعتين من اللقاح، لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي.

واعتباراً من اليوم، يشترط التحصين المعتمد من وزارة الصحة على جميع المواطنين والمقيمين لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، ويلزم إبراز تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين.