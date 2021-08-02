الاتحاد الأوروبي يرسل 3 طائرات إطفاء لمساعدة تركيا باخماد الحرائق

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن "تركيا قامت بتفعيل (آلية الحماية المدنية) التابعة للاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة لإرسال 3 طائرات إلى تركيا استجابة لحالات الطوارئ".

وأضافت أنه "سيتم إرسال 3 طائرات من طراز "كنداير" واحدة من كرواتيا، وطائرتان من إسبانيا".



وأشارت إلى أن "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في الاتحاد الأوروبي على اتصال منتظم بالسلطات التركية".

بدوره، صرح مفوض إدارة الأزمات الأوروبي جانيز لينارتشيتش بأن "الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع تركيا في هذه الأوقات الصعبة".

وقال: "نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة".

وتشارك طائرات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 بؤرة حريق في تركيا، وينتظر مشاركة من أذربيجان.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، فيما بلغت حصيلة الضحايا 8 وفيات وعشرات الإصابات، كما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

