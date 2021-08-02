أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وزيادة الإنتاج

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار ، أو 1.5٪ ، إلى 74.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 72.98 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها إلى 72.87 دولارًا للبرميل.وأظهر مسح للأعمال اليوم الاثنين تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو/ تموز مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المنتجات ، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.

ومما أثر أيضا على الأسعار، أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 ، حيث خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها بينما أكبر مصدر للنفط السعودية ألغت تدريجياً قطع الإمدادات الطوعي.

