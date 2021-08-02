سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021.. استفاقة الليرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، في السوق السوداء، واستقر في البنوك.

وقفزت الليرة السورية أيضا مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، وذلك في تعاملات السوق السوداء.

وبقي سعر الدولار الأمريكي في البنوك السورية عند 2512 ليرة.



أما في السوق السوداء، فقد انخفض سعر الدولار إلى 3220 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع، مقابل 3235 ليرة للشراء و3285 ليرة للبيع، أمس.

وأمس الأحد، كلف الرئيس السوري بشار الأسد، مجددا رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتولى عرنوس رئاسة الحكومة السورية في أغسطس/آب العام الماضي، بعد انتخابات برلمانية في يوليو/تموز من نفس العام.



وشغل رئيس الوزراء السوري، منصب وزير الأشغال والإسكان بين 2016 و2018، وكذلك وزير الأشغال العامة بين 2013 و2016 قبل أن يتم دمج وزارتي "الأشغال العامة" و"الإسكان والتنمية العمرانية" عام 2016.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.



واعتبر الأسد، أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في بلاده يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية.

وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية، 17 يوليو/تموز الماضي، قال الأسد إن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان.

وأضاف "كلا الرقمين كاف لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا".

وأوضح الأسد أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

وهبط سعر اليورو في السوق السوداء إلى 3816 ليرة للشراء و3881 ليرة للبيع، مقابل 3834 ليرة للشراء و3899 ليرة للبيع، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 4469 ليرة للشراء و4549 ليرة للبيع، مقابل 4490 ليرة للشراء و4569 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 857 ليرة للشراء و873 ليرة للبيع، مقابل 861 ليرة للشراء و877 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 874 ليرة للشراء و890 ليرة للبيع، مقابل 878 ليرة للشراء و895 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 10710 ليرات للشراء و10902 ليرة للبيع، مقابل 10760 ليرة للشراء و10952 ليرة للبيع، أمس.