عاجل.. أفغانستان تعلن مقتل 455 مسلحا من طالبان خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الإثنين، مقتل 455 من عناصر حركة طالبان وإصابة 232 آخرين في عمليات أمنية بعدة ولايات خلال آخر 24 ساعة.



وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر: "عمليات واسعة لقوات الأمن بعدة ولايات أسفرت عن مقتل 455 إرهابيا من طالبان وإصابة 232 آخرين".

وأوضحت أن الولايات التي شهدت العمليات الأمنية هي "ننكرهار، بكتيا ، باكتيكا ، لوغار، قندهار، هرات، فارياب، جوزجان، بلخ، سامانجان، هيلمند، تاخار، قندز، بغلان وكابيزا".

وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار، عندما شنت "طالبان" هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.

وسيطر عناصر الحركة على عشرات المناطق بما فيها ضمن ولاية هرات، حيث سيطروا على معبرين حدوديين مع إيران وتركمانستان.