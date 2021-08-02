عاجل.. 4 قتلى في تحطم مروحية شمالي كاليفورنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية، الأحد، في منطقة نائية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وأكدت إدارة مقاطعة "كولوزا" نبأ الحادث، في بيان، لشبكة "كيه تي في يو" الإخبارية المحلية.

وقالت الإدارة إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، دون الكشف عن هوياتهم.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية أن المروحية تحطمت بعد ظهر الأحد في مقاطعة كولوزا، شمال ساكرامينتو.

ومن المقرر أن تحقق إدارة الطيران الاتحادية وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية في الحادث.