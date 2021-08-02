أنور قرقاش في ذكرى احتلال الكويت: الإمارات تتمسك بنهج حماية الدولة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات تتمسك بنهج حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء.



جاء ذلك في تغريدة حول الذكرى الـ 31 للغزو العراقي لدولة الكويت في 2 أغسطس/آب 1990 والتي تحل اليوم الإثنين.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر: "في ذكرى احتلال الكويت الشقيقة نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل، دروس الاختبار العسير ماثلة أمامنا، ولعلنا في حاضرنا العربي المنقسم نجد العبرة والدرس. وطني الإمارات، وقيادته، في ذاك المفصل التاريخي، كما هو اليوم، يقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق".

وتابع: "احتلال الكويت أثّر على وعّي جيلنا لصالح الواقعية السياسية، خوفنا على الأوطان وعلى خليجنا حفّز العمل المشترك، وتصدّر الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه في السعودية والخليج، التصدي لهذا الإعتداء الآثم، واليوم تتمسك قيادة الإمارات بهذا النهج في حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء".

في مثل هذا اليوم قبل 31 عاما، قام النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين فجر الثاني من أغسطس / آب 1990 بإعطاء الأوامر لقواته العسكرية بدخول الأراضي الكويتية واحتلالها في محاولة منه لإسقاط الشرعية عن قيادتها وطمس سيادتها وهويتها المستقلة.

ومنذ اللحظات الأولى للغزو، أعلن المواطنون الكويتيون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء البلد في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.

وكان لدولة الإمارات وجيشها الباسل وقفة حازمة إلى جانب دولة الكويت، وسطر أبناء الإمارات بدمائهم الطاهرة ملاحم بطولية في دفاعهم عن الحق والشرعية في حرب تحرير الكويت وبلغ عدد شهداء الإمارات في المعركة 8 شهداء و21 جريحا.