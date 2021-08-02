الهند تُسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستج

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي-(أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 40 ألفاً و134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و695 ألفا و958 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 422 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 424 ألفا و773 حالة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و857 ألفا و467 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 413 ألفا و718 حالة.​