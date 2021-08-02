حزب الشعوب الديمقراطي بتركيا يهاجم أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

اختلفت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمعارضة الموالية للأكراد في شأن دوافع الجناة في مقتل عائلة بأكملها في وسط تركيا يوم الجمعة.



ويقول المسؤولون إن مقتل سبعة أشخاص في مقاطعة قونيا نُفِّذ على يد أفراد من عائلة أخرى بعد أكثر من عقد من الخلافات الشخصية بين الجماعتين.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن الهجوم كان عملاً عنصرياً مستشهداً بألأصول الكردية للضحايا.

قال المدعي العام في قونيا إن النتائج الأولية للتحقيق تظهر أن العداوات بين الجناة والضحايا تعود إلى 2010، عندما رفعوا نزاعهم إلى المحكمة لأول مرة.

ويرى موقع "بلومبرغ" إن الجريمة والمواقف السياسية الدقيقة التي تلت ذلك، تسلط الضوء على مشكلة سياسية عميقة في تركيا.