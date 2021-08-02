عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 15 شخصا في إطلاق نار بولايتين أمريكيتين

الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365

أصيب 15 شخصا، الأحد، في حادثي إطلاق نار بولايتي "لويزيانا" و"نيويورك" الأمريكيتين.



وفتحت شرطة "نيو أورليانز" بولاية لويزيانا الأمريكية، الأحد، تحقيقا في إطلاق نار جماعي بشارع بوربون.

وأصيب خمسة أشخاص في إطلاق النار الذى اندلع فى حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ومن غير الواضح ما إذا كان كل الأشخاص الخمسة قد أصيبوا بالرصاص، ولم يتم الإعلان عن حالتهم.

وهناك شخص واحد رهن الاحتجاز، غير أن الشرطة لم تحدد ما إذا كان هو مطلق النار أم لا ولا سبب الواقعة.

وفي نيويورك، أصيب عشرة أشخاص عندما أطلق مسلحان أكثر من 40 طلقة في المدينة، حسبما أفادت الشرطة.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن ضباط شرطة قولهم إن وابلا من الرصاص أطلق في سبع عمليات إطلاق نار منفصلة.

وأضافوا أنه تم إطلاق أكثر من 40 طلقة أصابت مجموعة من الأشخاص خارج محل حلاقة وكذا عدد من المارة الذين كانوا يسيرون في الشارع.

وقال مسؤولون إن ثمانية رجال وامرأتين أصيبوا بطلقات نارية.

وذكر أحد ضباط الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما.

وشهد يوليو/تموز 2021 إجمالي 105 حالات قتل، مقابل 107 في نفس الشهر من العام الماضي.

وجرى تسجيل 44 حالة قتل في عام 2019، و64 في 2018.

وقالت الشرطة إن أكثر من 90 في المئة من حالات القتل الشهر الماضي جاءت نتيجة عنف الأسلحة النارية.