بعد توزيعه الشاي على ضحايا الحرائق... أردوغان يتعرض لانتقادات واسعة بسبب سلوكه

يتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحملة انتقاد وتنديد واسعة بسلوكه، بعد ظهوره في مقطع فيديو يوزع أكياس الشاي على الأتراك الذين دمرت حرائق الغابات في مرماريس بولاية موغلا في جنوب تركيا بيوتهم وحقولهم، وحولتهم إلى نازحين، ومشردين في بلادهم.

وقال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، بعد أن شارك المقطع: "يكفي إلى هذا الحد، هناك شيء اسمه العيب"، وفق ما ذكر موقع "زمان" التركي.

ووزع أردوغان في الأسبوع الماضي في ولاية ريزا أيضاً الشاي على الأتراك، بمناسبة جولته على المناطق المتضررة هذه المرة من السيول.

وحسب وزارة الصحة التركية، خلفت الحرائق 8 قتلى، و410 مصابين، في ما لا يتسن بعد حصر حجم الخسائر المادية والمالية الهائلة.