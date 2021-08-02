ترامب يتحدث عن أدلة جديدة حول انتهاكات بـ"الانتخابات الرئاسية"

محمد الفلاح - ترامب يتحدث عن أدلة جديدة حول انتهاكات بـالانتخابات الرئاسية

الإثنين 2 أغسطس 2021

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، بالكشف عن أدلة جديدة "قاطعة" تؤكد وقوع انتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.



وقال ترامب في بيان، "هناك أدلة هامة وقاطعة تؤكد على أن الانتخابات قد تم تقويضها، بسبب التزوير والمخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل. الكثير من هذا معروف بالفعل، وسيتم الكشف عن أدلة جديدة في المستقبل القريب".

وعقب الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهم ترامب الديمقراطيين بـ "الخداع" في التصويت لسرقة الرئاسة منه، مؤكدا أن الانتخابات هذه أكثر السباقات الرئاسية ضراوة في ذاكرة التاريخ الحديث.

وسعى ترامب إلى تقويض فوز جو بايدن من خلال الترويج لمزاعم لا أساس لها حول تعرض عملية التصويت للاحتيال ومحاولته ممارسة ضغوط على نواب الولايات لدعم قوائم بديلة من الناخبين.