شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية شمالي كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية، أمس الأحد، في منطقة نائية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت إدارة شريف مقاطعة كولوزا، نبأ الحادث، في بيان لشبكة "كيه تي في يو" الإخبارية المحلية، موضحة أن أربعة أشخاص توفوا في الحادث، دون الكشف عن هوياتهم.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الاتحادية، أن المروحية تحطمت بعد ظهر الأحد في مقاطعة كولوزا، شمال ساكرامينتو، ومن المقرر أن تحقق إدارة الطيران الاتحادية، وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية في الحادث.