شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 1219 إصابة جديدة ووفاة بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 201 ألف، وإصابتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الوباء إلى 2099، فيما تعافى من المرض 931 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفا و605 حالات.

وأفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي 47ر19 مليون شخص، أي 9ر37 % من السكان، البالغ عددهم 3ر51 مليون نسمة، تلقوا أول جرعة من لقاحات الفيروس، بينما تم تطعيم 15ر7 مليون شخص بشكل كامل.