هل التقى "عون وميقاتي" قبيل الاستشارات؟.. الرئاسة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت الرئاسة اللبنانية، الأحد، على تصريحات بشأن لقاء الرئيس ميشال عون، قبل نحو شهر، مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وفي إطلالتين تلفزيونيتين، قال الإعلامي اللبناني، جوني منير، إن عون التقى قبل نحو شهر ميقاتي، مستكشفا إمكان تكليفه تأليف الحكومة.



وأضاف أن "ميقاتي وضع ثلاثة شروط للقبول، عبارة عن معالجة ملفه القضائي في اتهامات بالإثراء غير المشروع وتسمية سعد الحريري له وأن يكون المسار الحكومي تحت سقف الحريري".



وأشار الإعلامي اللبناني إلى أن عون قبل بالشرط الأول ورفض الشرطين الآخرين.

بدوره، نفي مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بشكل قاطع الرواية التي أوردها منيّر "من أساسها حتى بقية تفاصيلها" التي وصفها بـ"المختلقة".

وأكد أن "أي لقاء لم يجمع الرئيس عون بميقاتي، سوى الاجتماع بينهما يوم الاستشارات النيابية في قصر بعبدا".

والخميس الماضي، نفت الرئاسة اللبنانية تدخل الرئيس ميشال عون في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكلف عون، الاثنين الماضي، بعد انتهاء الاستشارات النيابية، ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد تسميته من قبل 72 نائباً من أصل 118.

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة، بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

وكان السفير مصطفى أديب تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس/آب الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وفي 15 يوليو/تموز الماضي قدّم الحريري لرئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينهما على تشكيلة حكومية.