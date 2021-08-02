دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمستشفى التأمين الصحي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مخزن مستلزمات طبية بمستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة دون خسائر بشرية.

كان اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أفراد التامين بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي بسندوب (فرع شمال شرق الدلتا) بنشوب حريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارات الإطفاء بقيادة العقيد أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وجرى التعامل مع الحريق وإخماده.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل غرفة بداخلها مستلزمات طبية ونتيجة وجود كميات من "كحول الإثيلي" اشتعلت النيران والتهمت محتويات المخزن بالكامل دون خسائر في الأرواح.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.