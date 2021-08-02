تواصل الانتهاكات
أشار المصدر إلى أن هذه التهم هي أمر واقع في اليمن، وأن استغلال جماعة الحوثي التسهيلات الأممية يتواصل تحت غطاء الأمم المتحدة، حيث تم خلال الفترة السابقة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة عن طريق مطار صنعاء أو ميناء الحديدة، التي في الأخير يستخدمها الحوثيون ضد المدنيين والأطفال والنساء، ولتدمير اليمن، بالإضافة إلى أن هناك سفنا، تدخل عن طريق ميناء الحديدة، محملة بأشياء غير معروفة، نظرا لأنه يمنع تفتيشها أو تصويرها أو حتى الاقتراب منها.
الدور الخفي
أوضح المصدر أن تساهل الأمم المتحدة وتماديها كشفا دورها الخفي، حيث تجاهلت موقف الحوثيين وتعنتهم، واستمرار انتهاكاتهم في الداخل اليمني، وقتلهم الأبرياء وتفجيرهم المنازل.
جماعة الحوثي الإرهابية
- وظفت التسهيلات الأممية في خدمة إرهابها
- كشفت عن وجود شبهة دعم خفية بينها وبين الأمم المتحدة
عن طريق التسهيلات، ودور المنظمة الخفي في مساعدتها
- حولت 400 سيارة إسعاف من نقل المصابين وعلاجهم إلى آلات للحرب بتركيب أسلحة نارية عليها
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 400 سيارة أممية لتنقلات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.