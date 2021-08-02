شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الجديدة في البرازيل تتخطى 20 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأحد، أنها سجلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، خلال أربع وعشرين ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، إلى 19 مليونا و938 ألفا منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقا لبيانات الوزارة.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالميا في عدد الوفيات.

ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات، تراجع معدل الوفيات في سبعة أيام إلى 932 في الأسبوع الماضي مقابل زهاء ثلاثة آلاف وفاة، في ذروة تفشي الوباء مطلع أبريل نيسان وفقا لإحصاء "رويترز".