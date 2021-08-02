اعتقال ناشطيْن إيرانيين طالبا بـ"استقالة المرشد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن اعتقال ناشطين معارضين في مدينة مشهد (شمال شرق)، طالبا باستقالة المرشد علي خامنئي.

ووفق موقع "إيران إنترناشيونال" فإنه تم "اعتقال الناشطين الإيرانيين المعارضين فاطمة سبهري وجواد لعل محمدي في مدينة مشهد".



وأشار إلى أن الناشطين هما من الموقعين على بيان المطالبة باستقالة المرشد علي خامنئي.



وفي يونيو/حزيران 2019، طالب 14 ناشطاً مدنياً وسياسياً في إيران باستقالة خامنئي من منصبه وبتغيير جذري في الدستور، تلاها ملاحقات أمنية مكثفة لكل الموقعين على البيان وأسرهم.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية خانقة، تعود بشكل أساسي لفساد حكومي وعقوبات واشنطن، انعكست تداعياتها بشكل كبير على حياة الإيرانيين.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم شديد ونسبة بطالة مرتفعة، ضاعف من تلك الأزمات عقوبات واشنطن على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ما أدى إلى تراجع حادّ في قيمة صرف العملة المحلية (الريال).

وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة كوفيد-19 التي تعد إيران أكثر الدول تأثرا بها في منطقة الشرق الأوسط.